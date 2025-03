Ilgazzettino.it - Andrea Boscolo Anzoletti campione di fair play: l'avversario si infortuna, lui a tu per tu con il portiere tira la palla fuori ed era a rischio retrocessione

CHIOGGIA - Il calcio è ancora in grado di emozionare, di fare vedere sul campo che è capace di gesti impensabili, come quello capitato domenica durante la partita di Promozione girone C.