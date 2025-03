Ilgiorno.it - Ancora violenza fra adolescenti a Busto Arsizio: 14enne cade nell’appuntamento trappola e viene picchiata da una ragazza di 11 anni

(Varese), 17 marzo 2025 – L’appuntamento in centro, poi l’aggressione, coinvolte una undicenne e una quattordicenne, la vittima, alunne di scuola media.da chiarire che cosa abbia scatenato ladella più piccola contro l’altra ragazzina, accompagnata sotto choc al pronto soccorso dalla mamma per essere medicata. Ieri mattina i genitori hanno formalizzato la denuncia dell’aggressione ai carabinieri di. Un episodio che sconcerta, quello accaduto nel pomeriggio di domenica,da ricostruire: sembra che la più piccola avesse dato appuntamento alla quattordicenne, in piazza Garibaldi, dove abitualmente si ritrovano gruppi di ragazzi; all’improvviso l’aggressione, calci, pugni, i capelli tirati con forza, le ciocche strappate, sotto gli occhi di altre due ragazzine a cui si sono aggiunti come spettatori altri ragazzi, tra cui qualcuno che ha ripreso la scena con il cellulare.