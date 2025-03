Ilnapolista.it - Anche Spalletti, come Conte, potrebbe optare per Politano quinto di difesa (Tmw)

Il ct Lucianosta valutando tutte le mosse possibili per riuscire a battere la Germania ai quarti di Nations League; le due partite dell’Italia sono in programma giovedì 20 e domenica 23 marzo. E si rivelano fondamentali dal momento in cui decideranno il girone degli Azzurri per le qualificazioni ai Mondiali 2026.utilizzare Matteodadista facendo Antoniocol Napoli nelle ultime partite.studia le mosse contro la Germania:fare ilSecondo quanto riportato da Tuttomercatoweb dopo il primo giorno di ritiro:Il ct ha provato due moduli durante le prime prove tattiche: un 3-4-1-2 con Frattesi trequartista alle spalle di Lucca e Maldini, e un 3-5-1-1 con il centrocampista interista arretrato in mediana insieme a Ricci e Casadei.