Lapresse.it - Anche Siemens avvia licenziamenti, taglierà 6mila posti di lavoro

diin tutto il mondo. Di questi la maggior parte, tra i 2.660 e i 2.850, sono in Germania. A esser particolarmente colpito è il settore dell’automazione e, in misura minore, quello delle soluzioni di ricarica. A livello globale, 5.600 dei 68.000dinel settore dell’automazione industriale saranno tagliati. Altri 450diandranno persi nel settore delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici.L’azienda ha presentato ai rappresentanti dei dipendenti i piani per aumentare ulteriormente la propria competitività globale. I piani riguardano le unità nel settore dell’automazione presso Digital industries e il settore della ricarica dei veicoli elettrici presso Smart infrastructure.“Le mutate condizioni nei mercati chiave hanno reso necessari adeguamenti della capacità in entrambi i casi.