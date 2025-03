Laspunta.it - Anagni, PNRR la sfida dell’acqua in Ciociaria

In occasione della Giornata Mondiale, il Presidente del Consiglio della Provincia di Frosinone, Gianluca Quadrini, ha preso parte al convegno “: Lanel nostro territorio”, e al concorso artistico riservato agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della provincia.Il convegno, che si è svolto ade organizzato dalla Next Genration Consulting Communication, nella figura dell’ing. Massimiliano Bruno, ha visto la partecipazione, oltre delle scuole, anche del sindaco di, Daniele Natalia, e di esperti del settore, del Presidente di Acea Ato5, ing. Roberto Cocozza, del dirigente della Sto, ing. Luigi Urbani, e ha trattato temi fondamentali come il risparmio idrico, gli obiettivi e le finalità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () in relazione alla gestione, nonché la presentazione del Progetto Acea Scuola.