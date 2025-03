Lettera43.it - Amplifon ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo un finanziamento sustainability-linked di 175 milioni

Leggi su Lettera43.it

, leader mondiale nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, haconuna cinque anni per complessivi 175di euro. Ilè composto da una linea di credito rotativa (revolving) da 100di euro e una linea a lungo termine (term loan) da 75di euro. Con queste due linee di credito, il valore dei finanziamenti sostenibili ottenuti da, inclusi quelli revolving, raggiunge 1 miliardo di euro, a testimonianza dell’impegno del Gruppo verso la continua integrazione dei fattori Esg nella propria strategia operativa e finanziaria. Il, strutturato come unloan, prevede un meccanismo di aggiustamento del margine legato al raggiungimento di specifici indicatori inclusi nel piano di sostenibilità della società.