Amici 24, gli allievi svelano quello che hanno imparato grazie al talent e cosa sognano di portare sul palco del serale

Mancano solo pochi giorni all’inizio deldi24 e i sedicichesuperato indenni la fase pomeridianaora la possibilità di esibirsi in prima serata sul grandedele concorrere alla vittoria finale.In attesa di sapere chi saranno i giudici a cui spetterà l’arduo compito di esprimere un parere sulle esibizioni dei cantanti e ballerini, i ragazzi ancora in gararaccontato i loro sogni e le loro emozioni a pochi giorni dal debutto, nel corso di un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni.La prima a raccontarsi è stata la ballerina Alessia Pecchia, la quale ha raccontato che suldelporterà se stessa e cercherà di godersi al massimo questo momento, ballando per il pubblico che l’ha sempre supportata, ma anche per la nonna Immacolata e per la mamma, sua grande spalla.