Ambulatorio veterinario c’è anche la struttura | tocca al Sindaco

Tempo di lettura: 3 minutiGrazie alla catena messa in moto dall’Associazione di promozione sociale “Non sei irpino se APS”” la raccolta firme per la creazione di unh24 nella città di Avellino ha raccolto un numero esponenziale di sottoscrizioni.Come raccontano sin dalle primissime ore che l’Associazione lanciò la petizione (LEGGI QUI), l’iniziativa mira ad adibire ed attivare unaper le prime cure necessarie e salvavita per i nostri amici a quattrozampe, chiaramente in convenzione con il comune di Avellino. Ed è per questo che l’associazione presieduta da Luca Del Gaudio qualche giorno fa ha inviato formale richiesta aldi Avellino, Laura Nargi, agli aassessori competenti e all’Asl Avellino (Dipartimento di Prevenzione Veterinaria), nonchè all‘Ordine dei Medici Veterinari, per la richiesta di un incontro.