Messinatoday.it - Ambulante verbalizzato per occupazione abusiva, faccia a faccia con i vigili urbani

Leggi su Messinatoday.it

E' uno dei punti che fa più gola agli ambulanti non in regola. L'angolo tra via La Farina e via Salandra questa mattina era stato occupatomente da unche è statodaie mandato via. Si sono registrati momenti di tensione tra gli agenti guidati dal.