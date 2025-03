Amica.it - Ambra e Anna Ferzetti se le danno di santa ragione in “BFF – Best Friends Forever”

(askanews) – Sono due amiche inseparabili ma in realtà litigano, si contendono un uomo, e se leanche diAngiolini esono le protagoniste di BFF –Forever, su Paramount+. Il film diretto Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli gioca con il politicamente scorretto e un tono di commedia sopra le righe.«Volevo qualcosa di eccessivo, ma totalmente eccessivo, senza farmi troppe pippe, incastri mentali», ha raccontato, «nella vita sono spesso così tanto impegnata nelle mie cose, per far valere i miei diritti, quelli degli altri, combattere malattie orrende, che ogni tanto mi sembra che sia davvero strano che io mi possa concedere questo, invece è sano». GUARDA LE FOTOAngiolini: Tutte le foto di una vita daEd è sano e forse liberatorio che in un film due donne sappiano come trattare un uomo narcisista e perennemente innamorato della propria mamma.