Oasport.it - Ambesi: “Alcaraz ha un limite, Sinner sceglie il basso profilo. Andreeva? Forse siamo di fronte a qualcosa di grosso”

Leggi su Oasport.it

Massimilianosi è soffermato sulla vittoria di Jack Draper al Masters 1000 di Indian Wells durante l’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “C’era una sottovalutazione generale di Draper, che in questo torneo ha vinto sconfiggendo avversari di altissimo livello e, chi più chi meno, abbastanza facilmente. Il risultato contro Shelton doveva fare suonare un campanello sul livello del giocatore, puntualmente confermato in finale. Abbiamo un nuovo pretendente a un posto al sole, sono curioso di pesarlo sulla terra e vedere che tipo di transizione avrà“.Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito: “Abbiamo già un tabellone di Miami che dice cose interessanti, Draper è sulla strada di Zverev ai quarti di finale, mentreha un tabellone sulla carta molto accessibile e avrà Djokovic in un’eventuale semifinale, ammesso che il serbo possa arrivarci, ed era una cosa che lui e Zverev volevano.