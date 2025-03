Brindisireport.it - Amati: "Dal 2 aprile pazienti del nord Brindisino centralizzati a Monopoli"

Leggi su Brindisireport.it

Si avvicina a grandi passi l'inaugurazione del nuovo ospedale-Fasano, che dal 2, come annunciato dal l'assessore regionale Fabiano, centralizzerà idei comuni del, in vista dell'attivazione del nuovo polo ospedaliero. Un importante traguardo per la.