Lettera43.it - Alphabet in trattative per acquisire Wiz: operazione da 30 miliardi di dollari

è inavanzate perla startup israeliana di cybersicurezza Wiz. Sul piatto 30di. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti vicine all’che, qualora andasse in porto, sarebbe la più grande mai effettuata dalla società madre di Google. Le cifre infatti risultano ben superiori rispetto ai 12che il colosso di Mountain View sborsò nel 2012 per il controllo di Motorola. Bloomberg ha scritto che per ora non è arrivata nessuna risposta da parte dei portavoce delle due aziende.(Getty Images).rilancia per Wiz: nel 2024 offrì 23diNon è la prima volta chetenta diWiz. A luglio 2024, infatti, la società israeliana aveva rifiutato un’offerta da 23dida parte del colosso statunitense, optando invece di attenersi al suo piano per un’offerta pubblica iniziale.