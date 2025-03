Lettera43.it - Alphabet acquisisce Wiz per 32 miliardi di dollari

Ora è ufficiale. Alphabet, la società madre di Google, ha concluso l'accordo per acquisire la startup di cybersicurezza Wiz per 32 miliardi di dollari in contanti, dopo le indiscrezioni trapelate nelle ore precedenti sulla stampa americana. Verrà finalizzato entro il 2026 e diventerà così l'operazione più costosa di sempre del gigante hi-tech, superando ampiamente quella che nel 2012 aveva portato al controllo di Motorola. Entusiasta Sundar Pichai, Ceo di Alphabet: «Insieme, Google Cloud e Wiz daranno una spinta per una sicurezza del cloud migliorata e una capacità di utilizzare più cloud». Soddisfazione anche nella startup israeliana con sede a New York: «Abbiamo raggiunto un'altra pietra miliare del nostro viaggio. Ora scriviamo un nuovo capitolo».