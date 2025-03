Almeno 4 ore d’aria per i detenuti al 41 bis la Consulta | Il carcere sia più umano con fine rieducativo

Leggi su Open.online

Una condizione di vita in«più rispondente al senso di umanità» e il dovere di conformare la rigidità del 41 bis al «della pena»: laha dichiarato non costituzionale e espunto dalla legge il limite massimo di due oreper isotto regime diduro. Secondo la Corte, a meno di «giustificati motivi» o di casi in cui sia prevista «sorveglianza particolare», ha valore l’articolo 10 della Legge sull’ordinamento penitenziario, che stabilisce un minimo di quattro ore all’aria aperta. Viene così accolta la questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Sassari senza che, specifica la sentenza della Corte costituzionale, sia messo in discussione «l’impiatno complessivo del regime speciale». L’intervento della«La limitazione della permanenza all’aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10».