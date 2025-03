Almawave-Oracle, collaborazione strategica per lo sviluppo dell’IA in Italia e in Europa

Leggi su Ildenaro.it

Durante l’eventoCloudWorld Tour a Milano,, societàna quotata sul mercato Euronext Growth Milan (Ticker: AIW) e parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence, ha annunciato la sottoscrizione di un Memorandum of Understanding (MoU) con, che sancisce laper loe la fornitura di servizi di intelligenza artificiale basati su Velvet per i clienti di settori verticali come l’energia, la sanità, l’industria manifatturiera, il settore pubblico e i trasporti.“Nel quadro del protocollo d’intesa – si legge in una nota – , le due società intendono promuovere sul mercato casi concreti di utilizzogenerativa, valorizzando da un lato le capacità infrastrutturali distintive e sicure die dall’altro le molteplici applicazioni IA di, tra cui la sua piattaforma AI Multiagentic AIWave.