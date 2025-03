Ilrestodelcarlino.it - Alluvione in Emilia Romagna e delocalizzazioni: chi dovrà lasciare la sua casa

Bologna, 18 marzo 2025 - Il presidente della RegioneMichele de Pascale torna a parlare dell'ordinanza sulla delocalizzazione delle case a rischioin. Ordinanza sulle"E' chiaro - ha detto ribadendo la necessità di un provvedimento ad hoc e a stretto giro - che un'altra ordinanza molto urgente è quella delle". Il governatore ha parlato dei lavori posta margine di un'iniziativa dei vigili del fuoco a Bologna. "Ogni volta che lo diciamo - sostiene - parte la polemica: 'Vogliono delocalizzare invece di mettere in sicurezza il territorio'. Non si parla di questo. Peraltro lein pianura non hanno senso perché tutta l'area esterna agli argini è tutta nella stessa condizione di pericolo: i fiumi attraversano le città".