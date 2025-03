Internews24.com - Alluvione Bahia Blanca, Lautaro ringrazia l’Argentina: «Grazie per il sostegno dato ai miei fratelli e alla mia gente»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «per ilaimia» Le parole del capitano dell’InterIn seguitoscelta della Selección Argentina di organizzare un’amichevole a scopo benefico per sostenere le vittime dell’che ha colpito, città d’origine diMartinez, il capitano dell’Inter ha presentato ufficialmente la partitaLE PAROLE- «Volevore il paese per il. Faccio fatica a parlare perché la mia famiglia, iamici e tante persone a cui voglio bene sono lì e io sono cresciuto lì. è un momento difficile. Anche un anno fa abbiamo dovuto affrontare un gran temporale che aveva messo la città in condizioni non buone, riprendersi in così poco tempo per tornare a vivere qualcosa di ancora più duro è molto difficile.