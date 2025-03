Lanazione.it - Alluvionati tre volte: "Danni da 90mila euro. Qui mai visti ristori"

Leggi su Lanazione.it

L’immagine, fra le tante, che fa più male è quella delle palline rosse dell’albero di Natale che galleggiano. Il ricordo di momenti di spensieratezza cancellati dall’acqua. Siamo in via De Gasperi, vicino passa l’Autostrada del Sole, il Bisenzio è lontano. La parte di Campi che guarda a Sesto. Alluvionata trein neanche un anno e mezzo: novembre 2023, settembre 2024 e nei giorni scorsi. Scantinati e garage le ‘vittime sacrificali’ dell’ultima ondata di maltempo, un’ottantina le famiglie coincompresa la vicina via del Gelsomino, anche questa sott’acqua. Ma anche via Cetino, un reticolo di strade che ogni volta che piove un po’ di più devono, loro malgrado, purtroppo solo sperare. Noi abbiamo incontrato una famiglia che vive in via De Gasperi, marito, moglie e due figli, e che, conti alla mano, ha avuto complessivamenteper, 10mila solo questa volta, a fronte dell’unico ristoro di 3miladalla Regione.