Juventusnews24.com - Allianz Stadium ampliato? Gianello fa chiarezza: «Non stiamo lavorando sulla capienza dello stadio ma stiamo ragionando sull’evoluzione di…»

di Redazione JuventusNews24, Facilities Management Director della Juventus e Presidente di ESSMA, ha parlato così di un possibile ampliamento dell’Francesco, Facilities Management Director della Juventus e Presidente di ESSMA (Europeanand Safety Management Association), ha parlato durante l’evento “Infrastrutture e Sport: una ricchezza per il Paese” organizzato da PWC con Calcio e Finanza. Di seguito riportate le sue dichiarazioni su un possibile ampliamento dell’bianconero.PAROLE – «Nonper ampliare la, madi unodi nuova generazione. Gli stadi di una generazione precedente non sono cambiati per decine di anni, quelli di nuova generazione dovranno essere necessariamente aggiornati perché cambia il pubblico.