Juventusnews24.com - Allenamento Juve, su cosa hanno lavorato i ragazzi di Thiago Motta per questo inizio di pausa per le Nazionali? La Juve lo ha chiarito con questo comunicato!

di RedazionentusNews24, i bianconeri sono tornati a lavorare dopo la sconfitta roboante contro la Fiorentina: ecco come si sono allenati gli uomini diSmaltita la delusione per la sconfitta contro la Fiorentina, laè tornata ad allenarsi. Seppur a ranghi ridotti, causati dallaper le, gli uomini disi sono allenati come dettaglia la società attraverso il seguenteufficiale.– «Con il campionato fermo il prossimo weekend per gli impegni delle, continua la preparazione della Prima Squadra maschile bianconera che ritornerà in campo sabato 29 marzo alle ore 18:00 nella sfida contro il Genoa in programma all’Allianz Stadium – match valido per la 30^ giornata di Serie A. Questa mattina alla Continassa il gruppo, senza i convocati dalle varie selezioni, dopo il consueto riscaldamento si è concentrato sul lavoro tecnico, alternato a quello fisico.