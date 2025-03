Corrieretoscano.it - Allarme in provincia di Lucca per materiale radioattivo in un’azienda

BARGA – Episodio tutto da chiarire e per cui probabilmente sarà necessario attendere l’analisi di Arpat a Fornaci di Barga, indi.La squadra di vigili del fuoco di Castelnuovo Garfagnana, supportata dal nucleo Nbcr die di Pisa e di un funzionario da, sono intervenuti per la segnalata presenza di Cesio 137 in un deposito di stoccaggio disiderurgica della zona.I vigili del fuoco hanno campionato la sostanza e faranno assistenza all’Arpat per gli accertamenti di competenza.