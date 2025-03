Ilgiorno.it - Alla scoperta del mantello del Tirreno: nuove rivelazioni sulla formazione degli oceani grazie all’Università di Pavia

, 18 marzo 2025 - Uno studio internazionale, pubblicato su Nature Communications, evidenzia la presenza nel Mardi unterrestre molto diverso da quello osservato in ambienti tettonici simili, aprendo nuovi scenari per comprendere la. La ricerca, frutto dell’ultima spedizione IOPD 402, è a firma, tra gli altri, dell’Università die del Cnr-Ismar. Il nostro pianeta è suddiviso in tre strati principali: crosta,e nucleo. Il, situato sotto chilometri di sedimenti e rocce magmatiche, è normalmente inaccessibile e raggiungerlo è stato unoobiettivi principali delle trivellazioni scientifiche in mare. Negli anni ’80 si è scoperto che, in alcuni punti dell’Oceano Atlantico, ilaffiora in corrispondenza delle dorsaliche, catene montuose sommerse che originano la crostaca e separano i continenti.