Alla ripresa, Conte avrà tutta la rosa a disposizione e tornerà al 4-3-3 (Sky Sport)

A Skyfanno il punto della situazione sul Napoli dicon l’inviato a Castel Volturno, Massimo Ugolini. Il Napoli lavora senza i nazionali. Tra loro anche Anguissa e Olivera che rientreranno per ultimi. Neres è rimasto invece a Napoli per recuperare nel migliore dei modi.lapotrebbe ritornare al 4-3-3Le parole di Massimo Ugolini:«Neres e Anguissa finalmente a. Neres è rimasto a Castel Volturno. Anguissa una degli ultimi a rientrare dalle nazionali insieme a Olivera.la. Il Napoli con Anguissa e Neres in campo insieme ha giocato dieci partite di cui 8 vittorie e due pareggi. Senza uno dei due dal primo minuto, 19 partite, 10 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte.