Iltempo.it - Alla manifestazione col pullman dell'università. Bernini: giusto non usare fondi pubblici. La versione del rettore

Fa discutere il casodi Parma, che ha messo una disposizione di tutti gli studenti e di tutte le studentesse che volevano raggiungere la Capitale e parteciparepiazza del 15 marzo per l'Europa, promossa da Repubblica e dal giornalista Michele Serra. "Sono intervenuta più volte sul principio che garantisce la libertà di insegnamento ma la stessa Costituzione prevede la tutela di tutti gli equilibri. Vigilanza non significa censura, come autonomia non significa anarchia", ha premesso la ministraAnna Mariarispondendo in question time in commissione IstruzioneCamera al deputato Alessandro Amorese (FdI). Ildi Parma, ha riportato, "ha affermato che le risorse per la partecipazionedi sabato scorso per l'Ue a Roma 'derivano daprivati e none non è stato fatto pagare il biglietto ai trasportati'".