Alimal coat ed eleganza anni 50’ | Il clamoroso ritorno fra i trend 2025

Life&People.it Uno dei master piece che ad oggi possiamo valutare universali, e che possiamo scoprire con sorpresa tra i, è al contempo una delle immense eredità tramandataci da nostra madre o nonna: stiamo parlando della pelliccia, un capo che si afferma in modo sfacciato e irriverente in ogni sua componente. Era il 2007, anno in cui gli attivisti innalzavano proteste fuori dalla galleria commerciale di Via del Corso a Roma, portando avanti la loro battaglia al fine di abolire totalmente la pelliccia nel mondo della moda. Il tema oggetto della protesta era la polemica sulle condizioni negli allevamenti intensivi, e l’ oggettificazione dell’animale da pellame.Oggi, ce lo conferma un rapporto della BoF, che dichiara ufficialmente la sua caduta a picco delle esportazioni globali, la pelliccia risulta uno dei tabù più grandi del mercato commerciale.