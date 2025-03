Isaechia.it - Alfonso Signorini “inca**ato nero” con Beatrice Luzzi, i retroscena svelati da chi era presente nello studio del Grande Fratello: “Eravamo shockati!”

Nervi tesi durante la quarantesima puntata del, andata in onda ieri sera su Canale 5, e non solo tra i concorrenti del reality condotto dal, ma anche in.Durante la puntata, infatti, si è parlato del post social di Stefania Orlando contro Shaila Gatta e la sua presa di posizione nei confronti di Lorenzo Spolverato, che l’ex gieffina aveva reputato poco sincera (ve ne abbiamo parlato QUI). A commentare la vicenda è stata anche l’opinionista, la quale ha cercato di difendere Shaila.Nel farlo, laha rivelato alla gieffina che sotto il post di Stefania erano presenti molti commenti negativi:Quando Shaila ha preso la decisione di lasciare Lorenzo, Stefania l’ha molto incoraggiata e si è complimentata, quando è arrivata la madre, Shaila aveva già lasciato Lorenzo e comunque l’ha fatto per una scenata di lui indimenticabile, di cui ancora non abbiamo avuto ben chiare le motivazioni e le spiegazioni, di fronte alla quale qualunque donna avrebbe dovuto lasciare il proprio uomo.