Oasport.it - Alexander Zverev: “Non ho giocato bene nelle ultime settimane. A Miami le condizioni mi favoriscono”

si presenta al Masters 1000 di2025 da numero due al mondo e prima testa di serie in tabellone, quindi è impossibile escluderlo dalla lista dei favoriti per il titolo nonostante la crisi delle. Il tennista tedesco, dopo la netta sconfitta in finale contro Jannik Sinner agli Australian Open, non è mai andato oltre i quarti tra Buenos Aires, Rio e Acapulco, uscendo poi subito di scena nel primo 1000 della stagione sul cemento di Indian Wells.“Non hoal meglio. Ho iniziatola stagione in Australia, non sto giocando al meglio da qualche settimana, ma spero di poter cambiare le cose qui e mostrare di nuovo un buon tennis.è la mia città preferita negli Stati Uniti, e iHeat sono la mia squadra preferita a livello sportivo, quindi adoro davvero essere qui“, dichiara Sascha alla vigilia del torneo in Florida.