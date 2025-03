Ilgiorno.it - Alessandro Cattelan: vi racconto la mia New York, dove ho preso casa. Sono appassionato di cimiteri (e ho condiviso i migliori)

Milano – È il golden boy della televisione italiana. Il Pippo Baudo 2.0. Ma in versione alternativa. Cresciuto a pane ed MTV. Chissà se perarriverà mai la conduzione di uno spettacolone nazionalpopolare. Tipo Sanremo. Nel frattempo però l’appuntamento è come al solito al martedì su Rai 2 per “Stasera c’è” (ospiti di oggi: Gabbani, Enogu, Paolo Fox). Oppure da Book Pride.domenica alle 15 al Superstudio presenta “La mia New”, guida alla Grande Mela con contributi di alcuni amici, da Roberto Saviano a Renzo Piano. Ritorno alla scrittura. Con la sua Accento Edizioni., come mai questa guida? “Newè una città a cui voglio bene. Ci ho comprato. Riesce sempre a rilassarmi e a darmi nuovi stimoli, che di solitole due grandi ragioni per cui si viaggia.