Dilei.it - Alessandra Amoroso incinta, l’aggiornamento del calendario dei suoi concerti

ha annunciato ufficialmente l’arrivo della sua prima bambina. Una notizia che ha voluto condividere con ifan attraverso un bellissimo post social che ha fin da subito acceso entusiasmo e felicità in coloro che la seguono da sempre e in numerosi colleghi pronti a congratularsi con lei e il fidanzato Valerio Pastore.Emozionata per il nuovo e dolcissimo arrivo, la cantante ha quindi dovuto rivedere iimpegni lavorativi per i prossimi mesi: ildelle date del suo Fino a qui summer tour è quindi stato modificato per permetterle di continuare a far cantante gli spettatori, lasciando spazio alla sua nuova avventura personale., cambio deldeiIl 2025, per, si preannuncia come un anno denso di stravolgimenti e nuove dolcissime sfide: la cantante ha infatti annunciato di esseredella sua prima bambina con il fidanzato Valerio Pastore.