Amica.it - Alessandra Amoroso incinta: la figlia si chiamerà Penelope

Leggi su Amica.it

: a dare la notizia è stata proprio la cantante salentina, con un post su Instagram in cui la si vede posare in bianco e nero, il profilo del pancino in controluce e il compagno, Valerio Pastore, che lo bacia teneramente.«Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella, e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite», ha scrittoa corredo della foto. La cantante 38enne ha anche anticipato che si tratta di una bambina e il nome che le verrà dato: «Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settebre è vicino».: chi è il compagno Valerio PastoreIl parto è dunque previsto dopo l’estate, il che significa che la cantante èdi poco più di tre mesi. È stato dunque modificato il calendario delle tappe del suo Summer Tour, che avrebbe dovuto portarla in giro per l’Italia proprio sino a settembre, e che invece si fermerà ad agosto.