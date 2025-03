Quotidiano.net - Alessandra Amoroso incinta, chi è il papà di Penny, la prima figlia della cantante

ha annunciato attraverso i suoi canali social di essere in dolce attesa. In un post emozionante, ha condiviso una fotografia in cui il compagno, Valerio Pastore, le bacia affettuosamente il ventre, che darà alla luce una bambina fra 6 mesi. Nella didascalia, laha scritto: "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già, non vediamo l'ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino". L'annunciogravidanza L'annunciogravidanza è arrivato su Instagram attraverso una bella foto evocativa in bianco e nero ed è stato accolto con entusiasmo dai fan e dai colleghi di. Numerosi artisti hanno espresso le loro congratulazioni attraverso i social media, manifestando gioia e affetto per la lieta notizia.