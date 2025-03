Ilrestodelcarlino.it - Alessandra Amoroso incinta, cancellato il concerto allo Sferisterio

Macerata, 18 marzo 2025 – La data di Macerata del tour "Fino a Qui Summer Tour 2025" di, prevista per il 6 settembre, è stata ufficialmente annullata. Lo stesso destino è toccato ai concerti di Roccella Ionica (18 agosto) e Napoli (24 settembre). La motivazione, però, è tra le più dolci. “Devo incontrare una personcina speciale” ha scritto in un post su Instagram la cantante salentina, annunciando sui social di essere in attesa della sua prima figlia. Un Dono Meraviglioso "Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite. Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino", ha scrittosui suoi profili social, condividendo una foto in cui il compagno, Valerio Pastore, le bacia affettuosamente il pancione.