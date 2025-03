Milleunadonna.it - Alessandra Amoroso è incinta. L'annuncio e il nome scelto per la bambina

Leggi su Milleunadonna.it

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino". Con queste parole di gioia e con una foto in controluce dove si vede.