Alessandra Amoroso aspetta un bebè: "Dono meraviglioso"

– Foto di Mattia GuoloROMA – “Unsta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. E sta gia’ meravigliosamente scombussolando le nostre vite!”. Cosi’ su Instagram la cantanteannuncia la sua gravidanza.“Ti amiamo gia’, Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre e’ vicino”, scrive ancora l’artista salentina, postando una foto in controluce in cui il compagno le bacia la pancia.e’ legata sentimentalmente da qualche anno al tecnico del suono Valerio Pastore.L'articoloun: “” L'Opinionista.