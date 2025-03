Velvetgossip.it - Alessandra Amoroso annuncia la dolce attesa: scopri il genere e il nome del nascituro!

Dopo giorni di indiscrezioni e pettegolezzi,ha finalmente confermato la. La cantante, che ha raggiunto la notorietà grazie alla sua partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi”, ha scelto di condividere la notizia della sua gravidanza con i fan attraverso un toccante post su Instagram. Nel tardo pomeriggio di lunedì 17 marzo,ha pubblicato una foto in bianco e nero che ritrae il suo compagno, Valerio Pastore, mentre le bacia teneramente il ventre, creando così un momento intimo e carico di emozione., 38 anni, ha mostrato la sua gioia in un messaggio semplice ma profondo, scrivendo: “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella. e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!” Queste parole non solo testimoniano la felicità della cantante, ma anche l’emozione che accompagna la futura maternità.