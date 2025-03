Notizieaudaci.it - Aleska Genesis prima strega Luca Onestini poi viene arrestata dopo l’eliminazione dal reality

Brutta sorpresa per la modella all’uscita da La casa de los famosos: All-Starsessere stata eliminata dalshow. Brutta sorpresa perall’uscita da La casa de los famosos: All-Stars. La modella venezuelana è statadalle autorità messicane e portata in prigione, a Santa Martha Acatitla, con l’accusa di furto. Nonostante gli sia già stata concessa la libertà provvisoria, la sua situazione giuridica resta delicata: non può lasciare il Paese e deve presentarsi periodicamente alle autorità mentre sono in corso le indagini.per furto: ‘Violati i miei diritti’aver lasciato la prigione,Génesis ha rilasciato una dichiarazione sul suo account Instagram in cui la modella ha dichiarato che i suoi diritti sono stati violati durante il processo ed ha espresso la sua gratitudine a coloro che l’hanno sostenuta in questo momento difficile.