Ilrestodelcarlino.it - Ale & Franz portano in scena: "La commedia" alla Nuova Fenice

E’ una delle coppie comiche più amate dal pubblico italiano. Aletornano inper una ‘due giorni’ che li vedrà protagonisti oggi e domani (ore 21.15) al Teatro ladi Osimo, doveil loro nuovo spettacolo ‘La’. L’evento è inserito nel cartellone proposto dal Comuni e dell’Amat, in collaborazione con Asso. Sul palcoscenico entrano due uomini di mezza età. Il loro è un incontro causale in un parco. Poi i soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l’amore. L’amore che mantiene sempre giovani, che arriva a qualunque età. L’amore con la A maiuscola. Una trepidazione che è impossibile controllare, perché, al cuor non si comanda, mai. Però. Sul palco Alequesta volta sono accompagnati dalle attrici Rossana Carretto e Raffaella Spina, artefici di un intreccio esplosivo di risate, colpi die reazioni comiche a catena, in uno spettacolo che, si legge nella presentazione ‘come sempre parla di noi, parte da noi e racconta di noi, come se fossimo davanti a uno specchio.