Thesocialpost.it - Alberto Stasi, la rivelazione di Vittorio Feltri: “Lo porto un paio di volte al mese al ristorante”

Leggi su Thesocialpost.it

Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Per quel delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni il fidanzato della vittima,. Tuttavia, recenti sviluppi hanno portato alla scoperta di nuove tracce di Dna, che hanno spinto gli inquirenti a iscrivere nel registro degli indagati anche Andrea Sempio, un amico del fratello di Chiara.Leggi anche: Garlasco,: “è sempre stato innocente, vi spiego perché”: “non è colpevole, lospesso a pranzo”A prendere posizione sulla vicenda è, ex direttore di Libero e de Il Giornale, che da sempre sostiene l’innocenza di. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, il giornalista ha rivelato di frequentare abitualmente, con cui pranza almeno undiala “Il Baretto” di Milano.