Noinotizie.it - Alberobello, Castellana Grotte, Noci, Polignano a Mare: Pietramadre capitale della cultura della Puglia 2026 Dopo essere stata finalista per il titolo nazionale

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune dinella competizione per laitaliana2027, èRegione. Il suo viaggio continua per realizzare la progettualità inserita nel dossier, per dare sostanza al patrimonio di idee e programmi raccolti nella fase di co-progettazione, per dare forma ad un nuovo Umanesimo che metta al centro le Comunità. È questo il futuro tracciato dai quattro sindaci diriunitisi di recente per raccontare alle Comunità ciò che il progetto è stato, fin dove è arrivato e ciò che continuerà ad.‘– spiega il sindaco Francesco De Carlo – è stato il frutto di un lavoro condiviso che è partito dalla consapevolezza di valorizzare un vasto territorio che comunica bellezza e autenticità, unito da un fil rouge invisibile, il senso di appartenenza, e da un elemento primordiale, la pietra, che accomuna i nostri quattro Comuni: i trulli, ledi, i muretti a secco delle masserie di, le scogliere a picco suldi‘.