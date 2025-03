Al via il rebranding della Nazionale | Azzurri e Azzurre si rifanno il look

Leggi su Sportface.it

Lasi rinnova, si evolve e si proietta al futuro. In occasione del primo giorno di raduno degliguidati dal commissario tecnico Luciano Spalletti in vista di Italia-Germania, infatti, è cominciata la campagna che consegnerà un nuovo “& feel” alle due selezioni, sia maschile che femminile. Lo spot di lanciocampagna, inserita anche nella promozionegara di andata dei quarti di finale di Nations League, ha visto protagonisti Gianluigi Donnarumma, Giovanni Di Lorenzo e Nicolò Barella, i volti più rappresentativimaschile.“Questa è la”, al via la campagna diUna strategia nuova, con l’obiettivo di valorizzare il brand delle Nazionali di calcio espandendo e coinvolgendo di più la fanbase, stimolando anche le interazioni tramite lo sviluppo di iniziative coinvolgenti e innovative di intrattenimento.