Al via il progetto di Cantiere Artaud dal titolo Seminare parole raccogliere emozioni

Lanazione.it - Al via il progetto di Cantiere Artaud dal titolo Seminare parole, (r)accogliere emozioni

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 marzo 2025 – Parte il 27 marzo ildidal, (r)accogliere, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura nell’ambito del Bando “Leggimi 0-6”. Il programma, ideato da Sara Bonci, è ispirato a I 10 segreti della felicità. Un libro gioco per essere bambini sereni, libro interattivo illustrato di Alberto Pellai che guida i bambini e i genitori alla scoperta delleper favorire l’autostima, l’empatia e la condivisione. Saranno realizzate letture per bambini dalla nascita fino ai 6 anni; spettacoli di teatro di figura; laboratori artistici per bambini e adulti; incontri per genitori e figure di riferimento; corsi di formazione indirizzati a educatori/educatrici, insegnanti, librai/libraie, bibliotecari/bibliotecarie, pediatri/e.