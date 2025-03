Lopinionista.it - Al Teatro Mario Del Monaco di Treviso un incontro con il compositore Paolo Cavallone

Leggi su Lopinionista.it

– Un imperdibile evento musicale segnerà il prossimo appuntamento della stagione delDeldi. Martedì 25 marzo, alle ore 20, ilospiterà uncon il, tra i principali esponenti della musica di ricerca internazionale.La serata vede la partecipazione della celebre pianista Maria Perrotta e del Quartetto Guadagnini, vincitore del Premio Farulli nel 2014, nell’ambito del XXXIII Premio Abbiati. Il Quartetto Guadagnini si è costituito nel 2012 e si esibisce regolarmente in importanti sale concertistiche di Europa, Cina, Giappone, Thailandia, Sud America ed Emirati Arabi Uniti. Maria Perrotta è particolarmente apprezzata per il suo ampio repertorio e le sue registrazioni per la Decca – ricordiamo le Variazioni Goldberg, le ultime tre Sonate per pianoforte di Beethoven e un CD dedicato a Chopin – le quali sono state accolte entusiasticamente dalla critica.