Al Teatro Lendi arriva Voce ‘e notte di Lina Sastri

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue la stagione delche, dal 19 al 21 marzo 2025 (ore 21), proporrà al suo pubblico “‘e”, uno spettacolo di e con, prodotto da Tradizione e Turismo – Centro di produzione teatrale –Sannazaro, Ag Spettacoli.Lo spettacolo è la testimonianza di un lungo lavoro di ricerca musicale e teatrale realizzato in questi anni, dove parola, musica e danza si intrecciano in armonia. Un genere di-canzone creato daanni fa anche di titolo in titolo: da “rossa” a “Cuore mio”, da “Corpo celeste” a “Mese mariano”, da “Per la strada” a “po”, da “Appunti di viaggio” a “Pensieri all’improvviso” . fino a “Eduardo mio”. L’artista ha esplorato il mondo musicale drammaturgico e poetico napoletano, mescolandolo alla musica del mondo e muovendosi sul filo rosso del racconto personale, teatrale, classico e di innovazione, toccando anche classici come “Medea” riproposta in una sua chiave di lettura.