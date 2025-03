Romadailynews.it - Al Teatro del Lido “L’amore del cuore” venerdì 21 marzo

Leggi su Romadailynews.it

DELDI OSTIAVascello / La Fabbrica dell’Attore e lacasadargillapresentanodeldi Caryl Churchillregia Lisa Ferlazzo Natoli21h 1921alle 19 aldelva in scenadel, tratto dall’opera di Caryl Churchill, prodotto daVascello / La Fabbrica dell’Attore e lacasadargilla con la regia di Lisa Ferlazzo Natoli.Tipico della scrittura della drammaturga inglese, anchedelporta il pubblico all’interno di dinamiche familiari in cui il tempo, in questo caso nella forma dell’attesa, è protagonista della storia. La vicenda è quella di un padre, una madre e una zia che aspettano il ritorno di una figlia, il loro “amore del”, che però non arriva, qualcosa potrebbe essere accaduto, ma dove?Uno spettacolo che decostruisce il linguaggio teatrale e mette in scena l’inquietudine della quotidianità familiare.