Davidemaggio.it - Al Grande Fratello scoppia anche l’ultima coppia rimasta

Leggi su Davidemaggio.it

Dopo la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e l’uscita di Tommaso Franchi, che ha lasciato da sola in casa la “sua” Mariavittoria Minghetti, alerasoltanto una, quella formata da Javier Martinez e Helena Prestess. Tuttavia, chi sognava nel loro lieto fine dovrà ricredersi: dopo la puntata di ieri sera sono ‘ti’loro.Quando avete fatto il gioco di recitazione ho notato un abbraccio, uno sguardo un po’ diverso (.) Cosa c’era scritto nella lettera che hai mandato a lui per il compleanno? (.) Io mi voglio staccare un pochettino, lo sai sì?! (.) Ti ho detto ‘posso avere una convivenza civile con Zeudi?’ e mi hai detto di no, però tu intanto fai gli scherzi con lui e in confessionale dici che non me lo vuoi dire perché hai paura che la prenda male, quando sono la prima persona a dirti ‘fai quello che vuoi’.