Al Gran Premio del Ticino brilla il quinto posto di Rossi

È mancato il successo, però i ciclisti brianzoli escono a testa alta daldelper la categoria juniores che si è svolto in Svizzera. La corsa elvetica infatti ha visto i nostri ragazzi concludere nelle posizioni di testa dopo un’ardua lotta con gli atleti di casa. Il miglior risultato è stato conquistato da Alessio(foto), portacolori del Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi, che si è piazzato in quinta posizione nella volata conclusiva vinta dal corridore della nazionale elvetica Noah Schnyder. Ottima quindi la prestazione dibravo a inserirsi nella mischia finale dopo una gara impegnativa di 78 chilometri. Non da meno il cesanese Daniele Longoni, della Salus Seregno-De Rosa, che troviamo in settima posizione proprio davanti a Matteo Piva anch’esso della formazione di Giussano (ottavo) che nel bilancio di giornata annovera anche la dodicesima piazza del tedesco Nils Bormann.