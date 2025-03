Bergamonews.it - Al Gavazzeni concerto del “Banco del Mutuo Soccorso”

“Storie Invisibili” è il nuovo album deldel, dal 28 febbraio 2025 in Italia e sul mercato internazionale (etichetta The Saifam Group), e al #7 della Classifica Fimi-Gfk, CD/LP/MC più venduti nella settimana del debutto. La band che ha fatto scuola nel prog rock, stimata nel mondo, torna con un lavoro che è l’ideale completamento di una trilogia dedicata all’esistenza umana.Dopo “Transiberiana” (2019) e “Orlando: le forme dell’amore” (2022), ecco il nuovo concept album “Storie invisibili”, dove il particolare diventa universale e contemporaneo, attraverso il racconto di dodici storie individuali di personaggi comuni ma che rappresentano tutti noi e che costituiscono la storia vera dell’umanità. Donne e uomini reali fotografati in momenti delle loro vite, nelle loro vicende personali, o all’interno di periodi storici del genere umano, attraverso le quali poter parlare di tutti noi, spesso alludendo ai grandi temi dei nostri tempi.