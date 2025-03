Lopinionista.it - Ai-boarding, cos’è: sta esplodendo un nuovo trend

Basato sull’applicazione dell’AI per velocizzare e perfezionare i processi d’inserimento dei neo dipendenti all’interno dei workplace“Nessuno di noi è in grado di fermare lo sviluppo tecnologico: perché è qualcosa che cammina per conto suo attraverso sterminate ramificazioni che si estendono ormai in tutto il mondo”: mai banali le parole di Piero Angela che, considerando l’evoluzione digitale in atto al giorno d’oggi grazie alla diffusione a macchia d’olio dell’intelligenza artificiale, risultano più che mai attuali. Conferme in merito giungono da una serie di ricerche condotte sulle principali testate internazionali del settore da Espresso Communication per conto della tech company made in Italy QuestIT, parte integrante del gruppo Vection Technologies, secondo le quali l’AI, giorno dopo giorno, sta prendendo sempre più forma e contenuto all’interno degli uffici a 360°.