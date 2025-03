Anteprima24.it - Agro Atellano: continua la settimana della legalità promossa da Di Santillo

Tempo di lettura: 2 minutiNella mattinata di martedì 18 marzo 2025, presso la Villa Comunale Domenico Cirillo di Sant’Arpino, ha avuto luogo la seconda tappadal movimento Generazioni Atellante. I volontari di Event Art e i gestori del parco, Federica Oliva e Luigi Sorvillo, insieme al movimento di Volontari Generazioni Atellane, rappresentata da Aniello Died Emanuela Renzullo, si sono incontrati per “innaffiare” simbolicamente l’albero piantato lo scorso anno. Messaggio importante quello di prendersi cura di ciò che è stato già piantato, come segno di responsabilità verso la comunità e la natura. Un gesto simbolico che rappresenta la volontà dire a lavorare per la, facendola crescere forte e rigogliosa, proprio come quell’albero.